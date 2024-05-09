В Челябинской области выросли цены на глэмпинги

10 мая 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Стоимость отдыха в челябинских глэмпингах за год значительно не изменилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцы глэмпингов в Челябинской области сформировали ценовую политику на лето, стоимость относительно 2023 года выросла, но незначительно. Об этом URA.RU рассказали участники рынка. «В мае туристы начали проявлять повышенную активность. Бронь шла на праздники, и уже спрашивают летние даты. Стоимость отдыха в выходной день составляет 9,5 тысячи рублей за сутки с домика. В будни — на треть дешевле. Это чуть выше, чем в 2023 году», — поделилась с URA.RU владелица глэмпинга URAL Glamp Марина Андреева. Собеседница URA.RU отметила, что отдых в глэмпинге на озере Тургояк туристы предпочитают бронировать на два-три дня. Гости приезжают из Екатеринбурга и Челябинска. Туристам предложат туры на квадроциклах в сопровождении гида, велосипеды, при теплой погоде — сапы. Для любителей также доступна рыбалка. На озере Аргази в начале мая рыбаки составили основной контингент отдыхающих. Управляющая объектом «Зеленый остров» Ирина Войнова рассказала URA.RU, что сам глэмпинг откроется с 24 мая из-за холодов. В предстоящие праздники приедут любители рыбалки, которые остановятся в кемпинге. Палатку можно привезти свою или взять в аренду. В первом случае стоимость аренды места составит 500 рублей за сутки, во втором совокупная услуга будет стоить 1,3 тысячи рублей. «Первыми туристами у нас стала компания друзей, которые после ночевки ушли в горы на Таганай. Там провели еще одну ночь, а дойдя до припаркованного автомобиля у Центральной усадьбы нацпарка со стороны Златоуста, уехали домой в Челябинск. Мы стремимся развивать семейный отдых. Многие приезжают, спрашивая домики глэмпинга. Хотят быть ближе к природе: нацпарк начинается в нескольких метрах. Стоимость составит 6,5 тысячи рублей», — рассказал основатель «Таганай-сити» в поселке Магнитка Кусинского района Сергей Трусов. Челябинские туристы предпочитают бронировать глэмпинги самостоятельно. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева пояснила URA.RU, что для туристов важно провести праздники и не разочароваться. Поскольку молодежь выбирает более активное времяпрепровождение, а пары с детьми нуждаются в тишине, перед поездкой следует заранее выяснить, на какую аудиторию рассчитан туробъект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы глэмпингов в Челябинской области сформировали ценовую политику на лето, стоимость относительно 2023 года выросла, но незначительно. Об этом URA.RU рассказали участники рынка. «В мае туристы начали проявлять повышенную активность. Бронь шла на праздники, и уже спрашивают летние даты. Стоимость отдыха в выходной день составляет 9,5 тысячи рублей за сутки с домика. В будни — на треть дешевле. Это чуть выше, чем в 2023 году», — поделилась с URA.RU владелица глэмпинга URAL Glamp Марина Андреева. Собеседница URA.RU отметила, что отдых в глэмпинге на озере Тургояк туристы предпочитают бронировать на два-три дня. Гости приезжают из Екатеринбурга и Челябинска. Туристам предложат туры на квадроциклах в сопровождении гида, велосипеды, при теплой погоде — сапы. Для любителей также доступна рыбалка. На озере Аргази в начале мая рыбаки составили основной контингент отдыхающих. Управляющая объектом «Зеленый остров» Ирина Войнова рассказала URA.RU, что сам глэмпинг откроется с 24 мая из-за холодов. В предстоящие праздники приедут любители рыбалки, которые остановятся в кемпинге. Палатку можно привезти свою или взять в аренду. В первом случае стоимость аренды места составит 500 рублей за сутки, во втором совокупная услуга будет стоить 1,3 тысячи рублей. «Первыми туристами у нас стала компания друзей, которые после ночевки ушли в горы на Таганай. Там провели еще одну ночь, а дойдя до припаркованного автомобиля у Центральной усадьбы нацпарка со стороны Златоуста, уехали домой в Челябинск. Мы стремимся развивать семейный отдых. Многие приезжают, спрашивая домики глэмпинга. Хотят быть ближе к природе: нацпарк начинается в нескольких метрах. Стоимость составит 6,5 тысячи рублей», — рассказал основатель «Таганай-сити» в поселке Магнитка Кусинского района Сергей Трусов. Челябинские туристы предпочитают бронировать глэмпинги самостоятельно. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева пояснила URA.RU, что для туристов важно провести праздники и не разочароваться. Поскольку молодежь выбирает более активное времяпрепровождение, а пары с детьми нуждаются в тишине, перед поездкой следует заранее выяснить, на какую аудиторию рассчитан туробъект.