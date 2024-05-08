Спикер челябинского заксобрания Гербер отметил День Победы в Магнитогорске. Фото

09 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

В последние два года праздник обретает иной смысл, уверен Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер День Победы отмечает в Магнитогорске, втором по величине городе области. Об этом 9 мая Гербер сообщил в соцсети. «Сегодня исполняется 79 лет со Дня Великой Победы. Горжусь, что именно в этот день нахожусь в Магнитогорске, в городе, по праву заслужившем звание „Город трудовой доблести“!» — написал Гербер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Спикер челябинского ЗСО отметил силу и значимость великого праздника. В последние два года 9 Сая обретает другой смысл даже для тех, кто раньше, может быть, не придавал ему должного значения, уверен Гербер. Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей страшной войны. Также за доблестные подвиги отметил бойцов, участвующих в специальной военной операции. И пожелал всем добра и мирного неба над головой. Челябинская область, как и вся страна, 9 мая отмечает День Победы. В парке «Притяжение» в Магнитогорске готовы установить новый рекорд — сегодня там растянут георгиевскую ленту, длинной в полтора метра. Как Челябинская область отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU. Олег Гербер 9 мая проводит в Магнитогорске Официальная страница Олега Гербера в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер День Победы отмечает в Магнитогорске, втором по величине городе области. Об этом 9 мая Гербер сообщил в соцсети. «Сегодня исполняется 79 лет со Дня Великой Победы. Горжусь, что именно в этот день нахожусь в Магнитогорске, в городе, по праву заслужившем звание „Город трудовой доблести“!» — написал Гербер на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Спикер челябинского ЗСО отметил силу и значимость великого праздника. В последние два года 9 Сая обретает другой смысл даже для тех, кто раньше, может быть, не придавал ему должного значения, уверен Гербер. Он особо поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей страшной войны. Также за доблестные подвиги отметил бойцов, участвующих в специальной военной операции. И пожелал всем добра и мирного неба над головой. Челябинская область, как и вся страна, 9 мая отмечает День Победы. В парке «Притяжение» в Магнитогорске готовы установить новый рекорд — сегодня там растянут георгиевскую ленту, длинной в полтора метра. Как Челябинская область отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU.