В Париже мужчина отобрал оружие у полицейских и ранил двоих силовиков

Мужчина отобрал пистолет у полицейского и выстрелил в двоих силовиков (архивное фото)
В Париже задержанный мужчина отобрал пистолет у полицейского и ранил двоих силовиков. Об этом сообщают СМИ.
«События произошли в 13 округе вечером 9 мая. Задержанный мужчина схватил пистолет у полицейского, после его выстрелил в двух сотрудников. Один из полицейских ранен в живот, а другой — в бедро», — сообщает телеканал
Уточняется, что оба силовика находятся в крайне тяжелом состоянии. Мужчина был задержан за нанесение ножевых ранений своей жене.
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