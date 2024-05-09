В Париже мужчина отобрал оружие у полицейских и ранил двоих силовиков

10 мая 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Мужчина отобрал пистолет у полицейского и выстрелил в двоих силовиков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Париже задержанный мужчина отобрал пистолет у полицейского и ранил двоих силовиков. Об этом сообщают СМИ. «События произошли в 13 округе вечером 9 мая. Задержанный мужчина схватил пистолет у полицейского, после его выстрелил в двух сотрудников. Один из полицейских ранен в живот, а другой — в бедро», — сообщает телеканал BFMTV . Уточняется, что оба силовика находятся в крайне тяжелом состоянии. Мужчина был задержан за нанесение ножевых ранений своей жене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже задержанный мужчина отобрал пистолет у полицейского и ранил двоих силовиков. Об этом сообщают СМИ. «События произошли в 13 округе вечером 9 мая. Задержанный мужчина схватил пистолет у полицейского, после его выстрелил в двух сотрудников. Один из полицейских ранен в живот, а другой — в бедро», — сообщает телеканал BFMTV. Уточняется, что оба силовика находятся в крайне тяжелом состоянии. Мужчина был задержан за нанесение ножевых ранений своей жене.