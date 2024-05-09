09 мая 2024

В Париже мужчина отобрал оружие у полицейских и ранил двоих силовиков

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Мужчина отобрал пистолет у полицейского и выстрелил в двоих силовиков (архивное фото) Фото:

В Париже задержанный мужчина отобрал пистолет у полицейского и ранил двоих силовиков. Об этом сообщают СМИ.

«События произошли в 13 округе вечером 9 мая. Задержанный мужчина схватил пистолет у полицейского, после его выстрелил в двух сотрудников. Один из полицейских ранен в живот, а другой — в бедро», — сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что оба силовика находятся в крайне тяжелом состоянии. Мужчина был задержан за нанесение ножевых ранений своей жене.

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В Париже задержанный мужчина отобрал пистолет у полицейского и ранил двоих силовиков. Об этом сообщают СМИ. «События произошли в 13 округе вечером 9 мая. Задержанный мужчина схватил пистолет у полицейского, после его выстрелил в двух сотрудников. Один из полицейских ранен в живот, а другой — в бедро», — сообщает телеканал BFMTV. Уточняется, что оба силовика находятся в крайне тяжелом состоянии. Мужчина был задержан за нанесение ножевых ранений своей жене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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