Лукашенко заявил, что многим странам не нужны доллары и евро

10 мая 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что многие лидеры стран скептично настроены к покупке американской валюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не только Россия и Белоруссия отказываются от долларов и евро. Уже многие страны начали терять интерес к этой валюте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал Лукашенко РИА Новости. По его словам, после заявлений Запада о присвоении себе золотовалютных резервов и активов России, многие лидеры стран скептично настроены к покупке американской валюты. Лукашенко рассказал, что, в разговоре с другими президентами, ему задают вопрос: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?» Попавшие под санкции Запада российские миллиардеры начали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не только Россия и Белоруссия отказываются от долларов и евро. Уже многие страны начали терять интерес к этой валюте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал Лукашенко РИА Новости. По его словам, после заявлений Запада о присвоении себе золотовалютных резервов и активов России, многие лидеры стран скептично настроены к покупке американской валюты. Лукашенко рассказал, что, в разговоре с другими президентами, ему задают вопрос: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?» Попавшие под санкции Запада российские миллиардеры начали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.