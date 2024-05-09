Лукашенко заявил, что многим странам не нужны доллары и евро

Не только Россия и Белоруссия отказываются от долларов и евро. Уже многие страны начали терять интерес к этой валюте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал Лукашенко РИА Новости.
По его словам, после заявлений Запада о присвоении себе золотовалютных резервов и активов России, многие лидеры стран скептично настроены к покупке американской валюты. Лукашенко рассказал, что, в разговоре с другими президентами, ему задают вопрос: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?»
Попавшие под санкции Запада российские миллиардеры начали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.
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