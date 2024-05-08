08 мая 2024

В Челябинске в День Победы выступил Григорий Лепс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лепс. Челябинск
Артист вышел под громкие аплодисменты и радостные крики челябинцев Фото:

В Челябинске 9 мая перед горожанами в День Победы выступил народный артист РФ Григорий Лепс. Выступление прошло на площадке у Торгового центра. Певец вышел на сцену в 19:15, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«С праздником всех. Ура, товарищи!» — сказал Лепс со сцены. Артист начал свое выступление с песни «Стаканы».

На свой концерт Григорий Лепс надел классический костюм и белую рубашку, традиционным аксессуаром стали синие очки. Во время выступления челябинцы скандировали «Рюмка». Но в этом момент Лепс выкрикнул «Рэмбо!» и начал петь песню группы «Ленинград» — «Терминатор». Далее он исполнил еще несколько песен, в том числе, «Я счастливый».

Ранее Григорий Лепс в соцсети поздравил челябинцев с Днем Победы. Артист пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни.

Лепс. Челябинск
Лепс начал свое выступление в Челябинске с песни «Стаканы»
Фото:
Лепс. Челябинск
На концерте «Мы эту Победу вовек не забудем» Лепс исполнил еще несколько песен
Фото:

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В Челябинске 9 мая перед горожанами в День Победы выступил народный артист РФ Григорий Лепс. Выступление прошло на площадке у Торгового центра. Певец вышел на сцену в 19:15, передает с места событий корреспондент URA.RU. «С праздником всех. Ура, товарищи!» — сказал Лепс со сцены. Артист начал свое выступление с песни «Стаканы». На свой концерт Григорий Лепс надел классический костюм и белую рубашку, традиционным аксессуаром стали синие очки. Во время выступления челябинцы скандировали «Рюмка». Но в этом момент Лепс выкрикнул «Рэмбо!» и начал петь песню группы «Ленинград» — «Терминатор». Далее он исполнил еще несколько песен, в том числе, «Я счастливый». Ранее Григорий Лепс в соцсети поздравил челябинцев с Днем Победы. Артист пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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