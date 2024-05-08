Развлечения Знаменитости В Челябинске в День Победы выступил Григорий Лепс. Фото, видео 09 мая 2024 в 20:21 Размер текста - 17 + Артист вышел под громкие аплодисменты и радостные крики челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 мая перед горожанами в День Победы выступил народный артист РФ Григорий Лепс. Выступление прошло на площадке у Торгового центра. Певец вышел на сцену в 19:15, передает с места событий корреспондент URA.RU. «С праздником всех. Ура, товарищи!» — сказал Лепс со сцены. Артист начал свое выступление с песни «Стаканы». На свой концерт Григорий Лепс надел классический костюм и белую рубашку, традиционным аксессуаром стали синие очки. Во время выступления челябинцы скандировали «Рюмка». Но в этом момент Лепс выкрикнул «Рэмбо!» и начал петь песню группы «Ленинград» — «Терминатор». Далее он исполнил еще несколько песен, в том числе, «Я счастливый». Ранее Григорий Лепс в соцсети поздравил челябинцев с Днем Победы. Артист пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. Лепс начал свое выступление в Челябинске с песни «Стаканы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На концерте «Мы эту Победу вовек не забудем» Лепс исполнил еще несколько песен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске 9 мая перед горожанами в День Победы выступил народный артист РФ Григорий Лепс. Выступление прошло на площадке у Торгового центра. Певец вышел на сцену в 19:15, передает с места событий корреспондент URA.RU. «С праздником всех. Ура, товарищи!» — сказал Лепс со сцены. Артист начал свое выступление с песни «Стаканы». На свой концерт Григорий Лепс надел классический костюм и белую рубашку, традиционным аксессуаром стали синие очки. Во время выступления челябинцы скандировали «Рюмка». Но в этом момент Лепс выкрикнул «Рэмбо!» и начал петь песню группы «Ленинград» — «Терминатор». Далее он исполнил еще несколько песен, в том числе, «Я счастливый». Ранее Григорий Лепс в соцсети поздравил челябинцев с Днем Победы. Артист пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям