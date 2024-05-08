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02:02
Президент Чехии пообещал поставить Украине 180 тысяч снарядов
01:53
Умер легендарный музыкант Альбини, известный по работе с группой Nirvana
01:48
Бастрыкин проверит челябинца, который претендует на деньги погибшего на СВО сына
Путин выводит отношения с Арменией из кризиса
01:47
Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ
01:28
Власти ЯНАО рассказали, какую территорию благоустроят в регионе
01:18
Свердловские и челябинские спасатели уехали из Кургана после рекордного паводка. Видео
Военный аналитик Масликов: Литва создаст опасный прецедент на Украине
01:08
Бойцов из ХМАО наградили за геройские поступки
01:02
Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна
00:53
Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и пельмени
Сырное казино и пьяные комики: афиша на праздники в Екатеринбурге
00:48
Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно
00:46
Спасатели потушили крупный пожар в частном секторе Екатеринбурга. Фото, видео
00:45
В свердловском селе у многодетного отца-одиночки сгорел дом. Видео
1
Какие существуют риски расширения реестра заболеваний для выхода из СИЗО
00:45
Депутаты от партии Зеленского пытались сорвать присвоение Залужному почетного звания
00:35
Путин начал переговоры с Пашиняном. Видео
00:34
Учителя ХМАО спасли детей, которые находились в горящей квартире
Все лидеры ЕАЭС, кроме Пашиняна, лично поздравили Путина с инаугурацией
00:20
Госдеп заявил о новом пакете военной помощи Украине
1
00:19
Челябинские школьники украсили здание заксобрания ко Дню Победы
00:11
Школьная учительница Путина рассказала, что он всегда был защитником
Правительство взялось за новые «майские указы» Путина
00:04
МИД Узбекистана предупредил своих граждан о проверках в Казахстане из-за РФ
08 мая 2024
23:56
Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
23:53
Губернатор Моор вручил награду бойцу СВО
Есть ли будущее у 10-летнего ЕАЭС
23:52
«Гулявшего» по карнизу екатеринбуржца задержала полиция. Видео
23:44
В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за заморозков
23:44
В Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
Россия отомстила Украине за удары по энергообъектам: главное о СВО к вечеру 8 мая
23:41
Renault подал иск о банкротстве «Москвича»
23:32
Угроза штормового ветра сохранится в Прикамье 9 мая
23:28
Захарова призвала россиян учитывать риски при планировании поездок в Мексику
1
Еврейская девочка сбежала из дома, чтобы спасать советских солдат
23:02
Курганские полицейские пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей
1
22:59
Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
5
22:56
В ХМАО будут ежегодно выплачивать ветеранам боевых действий и их семьям
Защита представила четыре пакета наград в суде: как прошло заседание по делу Тимура Иванова
22:51
Полуголый екатеринбуржец вышел «погулять» на карниз в Солнечном. Фото, видео
2
22:47
Кадыров продемонстрировал силу на Toyota Land Cruiser
3
22:38
Пермские полицейские задержали подростка, славшего угрозы в Большесосновскую СОШ
Что за споры идут о концерте рэпера Канье Уэста в России
22:34
В сети появились кадры с генералом Суровикиным в самолете
22:33
На изгибе челябинской дороги мотоциклист улетел в кювет
22:29
Новый директор финансовоемкого свердловского агентства устроил кадровую чистку
Как указ Путина об историческом просвещении изменит жизнь россиян
22:23
Следователи начали проверку инцидента с обрушившейся остановкой на юного пермяка
22:05
ФСБ нашла следы преступлений пособников нацисткой Германии в Донбассе. Фото, видео
22:05
Эрдоган подчеркнул абсурдность мирных планов по Украине без участия России
Какие страны примут участие в Параде в Москве
21:55
Губернатор Махонин перед 9 Мая встретился с династиями разных профессий Прикамья. Фото
21:48
ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления Кадырова
21:20
Тюменский «король недвижимости» захватывает рынки Бали
3
Полковник Арзанов предрек вступление стран НАТО в спецоперацию к лету
21:08
Города готовятся к торжественным митингам, а мигрантам ограничат работу в такси: главное 8 мая
21:05
Токаев лично поздравил Путина с инаугурацией
1
21:05
Кадыров заявил о неожиданном поведении пленных офицеров ВСУ
1
Песков прокомментировал «покушение» на Зеленского: главные заявления
21:02
Конфликт свердловской чиновницы с топ-менеджером решат, избавившись от обоих
3
21:01
Статусные женщины-силовики возложили цветы к Вечному огню. Фото
1
20:58
Путин анонсировал расширение торговых связей ЕАЭС на еще три государства
Какие льготы положены свердловским ветеранам и труженикам тыла
20:49
В Крыму задержали жителя за подготовку теракта по велению СБУ
1
20:48
Следствие опасается, что экс-замглавы МО РФ Иванов сбежит в Евросоюз
6
20:48
В Сургуте откладывается ремонт легендарного кинотеатра «Аврора»
Аналитики назвали топ-5 инвестиционных идей на фондовом рынке
20:48
Микрофинансовая организация пыталась взыскать с пермяка чужой долг
20:47
Курганцы вынуждены лезть под поезд, чтобы отвести детей в школу. Фото
4
20:45
В Екатеринбурге из-за парада отменят трамвайные маршруты, а автобусные изменят
Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетики из-за взрывов: карта СВО на 8 мая
20:45
В Челябинской области в День Победы пройдут митинг-концерты и выступит Крид. Афиша
20:42
В пермской школе опровергли информацию об оцеплении
20:39
Лидеры ЕАЭС устроили чаепитие в Кремле во время саммита
20:32
В ЯНАО нашли рыбу из будущего
20:32
Бывший тюменский судья Романов, ставший замглавы Кургана, будет заниматься юридическими вопросами
20:30
Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал Зеленского назвать реальные потери ВСУ
20:30
Под Екатеринбургом полыхает дом, слышны взрывы. Фото, видео
20:20
Украинцы начали переплавлять в украшения медали родственников-героев ВОВ
2
20:09
Кадыров одним словом охарактеризовал технику НАТО
2
20:09
Власти ЯНАО поздравили бойцов СВО с 9 Мая «Буханками» и «Пикапами»
20:04
Мэр Ханты-Мансийска встретился с ветеранами перед 9 мая. Видео
20:00
Жители курганского округа хотят выгнать из администрации экс-главу Столбова. Инсайд
2
19:59
В Эстонии задержали трех человек, размахивавших флагом России
1
19:55
В челябинском городе открыли посвященную бойцам СВО стелу. Фото
19:52
В гордуму Челябинска выдвинется участница СВО с позывным «Багира»
19:51
Кадыров готовит на СВО «сюрприз для шайтанов»
3
19:49
«РБК-Пермь»: из-за угрозы нападения силовики оцепили Большесосновскую школу
19:46
Автомобилисты встали в глухую пробку на въезде в Нижний Тагил. Фото
1
19:42
Армения отказалась платить взнос в ОДКБ
10
19:40
Марочко объяснил, какие возможности на фронте открывает освобождение Кисловки под Харьковом
19:40
В Кургане за год дефицит кадров вырос почти на 30%. Инфографика
2
19:35
Журналисты засмущали Пескова, показав ему дипфейк, где он обматерил Дудя*
1
19:34
В ЕС предварительно согласовали передачу доходов от активов РФ Украине
1
19:32
Чиновники мэрии Кургана возмущены отсутствием премий после месяца работы без отдыха
2
19:30
Аналитики назвали самые востребованные профессии в ХМАО в 2024 году
19:27
Свердловчане пострадали в крупном пожаре в частном секторе. Видео
19:27
Счетная палата ЯНАО проверила мясозаготовительные пункты после жалоб оленеводов
1
19:22
Акционеры «Тинькофф» одобрили объединение с Росбанком
19:22
Ученые из Гарварда обнаружили неочевидную пользу оливкового масла
3
19:20
Пашинян поблагодарил Путина за теплый прием в Москве
19:15
Антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку
1
19:11
В Пермском крае шесть деревень остались без электричества
19:11
Путин заявил о крупнейшем росте ВВП со странами ЕАЭС за 10 лет
19:03
Жители города в ЯНАО просят у мэрии устранить огромные лужи. Фото
19:02
Бывший челябинский свинокомплекс депутата Госдумы РФ поменял владельца
19:00
В Тюменской области поздравили ветерана ВОВ, который брал Берлин. Фото
19:00
Почему бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев «сохранился в обойме»
18:55
«Лукойл» продает нефтебазу с заправкой в ХМАО
18:54
Британская разведка заявила, что РФ снабжает ракеты X-101 второй боеголовкой
18:53
По требованию прокуратуры на 1,6 млрд рублей выросли траты на челябинских сирот
18:52
В Свердловской области заведующего моргом задержали за вымогательство взятки
1
18:49
В Севастополе торжественно открыли один из главных символов города. Фото, видео
18:48
В Челябинске наградили сотрудников полиции, вернувшихся со спецоперации. Фото
18:48
Какие активы получит государство после национализации «Макфы»
18:46
Жителей ХМАО зовут на историческую викторину и автопробег на День Победы. Афиша
18:46
Глава Нового Уренгоя готов возглавить городских экстремалов
18:41
Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили акцию «Бессмертного полка». Видео
18:38
Росавиация выступила со срочным обращением в связи со снегом в Москве
18:37
С какими вызовами столкнулись курганские власти после паводка
18:36
Пермский краевой суд пересмотрел дело об обмане дольщиков на 12,2 млн рублей
18:36
В Тюменской области приступили к ремонту самых загруженных дорог
1
18:35
Челябинские экс-силовики не смогли смягчить приговор по делу о смертельной драке
3
18:33
В ЯНАО в мае просыпаются змеи: чем они опасны
18:25
Штормовой ветер сорвал крышу магазина в Екатеринбурге. Фото
18:25
Челябинский генерал МВД Скоков поздравил ветеранов с Днем Победы. Фото
1
18:22
Челябинские полицейские спели песню про солдата к Дню Победы. Видео
18:15
Суд арестовал счета с накоплениями родителей Тимура Иванова
20
18:15
Синоптики предсказали москвичам самое холодное за 25 лет 9 мая. Видео
1
18:15
В крупнейший скейт-парк на Урале, где катаются пенсионеры, вернется чемпионат. Фото
18:10
В городах ЯНАО в День Победы пройдут торжественные митинги. Афиша
18:09
Второго фигуранта по делу Иванова тоже оставили под стражей
18:08
Экс-губернатор Юревич обжалует решение суда о передаче «Макфы» государству. Видео
18:03
Куйвашев подал сигнал, что даст мэру Орлову деньги на новые трамваи. Видео
18:02
Курганцам обещают грозы в День Победы
18:02
Raiffeisen Bank передумал выводить капитал из России
2
18:01
Губернатор Текслер предложил челябинцам делиться фотографиями бессмертного полка в сети. Фото
1
18:00
Пермские власти за 91 млн ищут проектировщика развязки у Центрального рынка
18:00
В пермской общественной палате второй раз за год меняется руководитель аппарата
17:57
Пилот ВС РФ высмеял количество представленных в суде наград Тимура Иванова
17:56
Мигрант, избивший в Магнитогорске подростка, попал под уголовное дело
2
17:53
На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая. Инсайд
1
17:47
В ЯНАО продлили сезонные ограничения для водителей
17:45
В МИД России пообещали адекватно отреагировать на высылку Британией военного атташе
1
17:45
В Индии арестовали четырех человек, вербовавших граждан для участия в СВО
1
17:43
Челябинский суд вынес решение о передаче активов «Макфы» государству
1
17:42
МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ из-за споров о помехах GPS
17:42
Участок свердловского экс-депутата Госдумы продали за 23 млн рублей
17:37
В Уфе арестовали экс-министра транспорта по делу о взятке в 5 млн рублей
3
17:35
В Челябинской области перестанет ходить несколько электричек
17:32
Reuters: Британия выслала из страны российского военного атташе
1
17:30
Появилось фото наград Иванова, которые его защита принесла в суд
9
17:30
Мосгорсуд поставил точку в вопросе ареста замминистра Иванова. Видео
3
17:20
В ЯНАО вырастут зарплаты некоторых педагогов
17:20
Ушел из жизни курганец, посвятивший всю жизнь здравоохранению
1
17:18
Бастрыкин вмешался в скандал из-за памятника защитникам Отечества в ХМАО
17:17
Сбежавшего в Белоруссию польского судью обвинили в шпионаже
1
17:17
Сто участников лотереи «Мечталлион» выиграли по сто тысяч благодаря «Второму шансу»
1
17:16
Reuters: МИД Великобритании снимет дипломатический статус с недвижимости РФ
1
17:12
В Пулково перед вылетом у самолета протек двигатель
2
17:11
Лидера челябинской ОПГ дорожников Колозяна отпустили домой, сына оставили в СИЗО
1
17:10
В пермском Кунгуре из-за ветра без электричества остались десятки домов
17:09
В курганском городе отремонтируют кинотеатр
1
17:06
Артюхов соберет ямальских мэров, чтобы дать новые установки. Инсайд
17:06
Жители Академического района начали отмечать День Победы на день раньше
1
17:05
Волонтеры прекратили поиски пропавшей школьницы в Краснокамске
17:04
Mash: в Череповце житель бросил презервативы в святую воду из-за поддержки ЛГБТ*
1
17:03
Челябинец отказался от четверых детей ради денег за смерть сына на СВО
3
17:03
«Екатеринбург Арена» требует с масштабного рок-фестиваля 5,5 млн рублей
16:57
Тюменцы ко Дню Победы увидят «Блокадную книгу рецептов»
16:54
Newsweek: Россия уничтожила редкую британскую ракету на Украине
2
16:52
Верховная Рада разрешила мобилизацию осужденных украинцев
3
16:48
В Лабытнанги на праймериз заявились первые кандидаты
16:45
Мэрия в ЯНАО расторгла контракт на ремонт школы с тюменским подрядчиком
16:44
Патриарх Кирилл пожелал России оставаться великой и непобедимой
1
16:41
«Все отпало»: в Шадринске памятник ветеранам остался без ремонта ко Дню Победы. Фото
16:40
Челябинка показала сгоревший дом, откуда супруг вытащил детей и умер. Видео
16:39
В Перми экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в крупной растрате
16:36
Выживший в «Азовстали» националист погиб в зоне СВО
16:36
Экс-губернатор Богомолов на похоронах в Кургане простился со своим соратником
1
16:35
Челябинка лишила бывшего курганского зека выплат за погибшего на СВО сына
2
16:33
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых мигрантов
4
16:24
РИАН: ХАМАС отказалось от переезда из Катара в Турцию
1
16:23
В Челябинске из-за холодов отложили отключение горячей воды
3
16:22
Жители Пермского края делятся последствиями шквалистого ветра. Фото
16:20
Эксперт Безбородов опроверг резкий повышение тарифов в Китае на перевозки в РФ
16:20
В Тюмени запретили кататься на электросамокатах на набережной и пешеходной улице. Карта
3
16:18
Крупный пожар охватил строительный магазин в Каменске-Уральском. Видео
1
16:17
В Тюмени 9 мая перекроют дороги. Карта
16:15
Компания, владеющая ТЦ «Детский мир» в Кургане, стала убыточной. Скрин
2
16:13
В Перми выставили на продажу единственное кафе с чешской выпечкой
16:11
Сын экс-депутата тюменской облдумы закатит медикам вечеринку за 3 млн рублей
16:08
Губернатор Артюхов и министр Чекунков обсудили в Москве развитие опорных городов
2
16:07
Российская ПВО отразила бомбардировку ВСУ французскими Hammer
16:06
Фильм с Ургантом не допустили до кинотеатров из-за жалобы общественника
3
16:02
В Тюменской области начали разбирать противопаводковые сооружения
16:00
Телеканал «Пятница!» опроверг участие Ивлеевой в съемках «Орла и решки»
3
15:59
Мэр Екатеринбурга прокатил Куйвашева на челябинском трамвае, чтобы получить на него деньги. Фото, видео
1
15:57
ВС РФ разгромили на Украине цех по производству БПЛА и склады боеприпасов
2
15:56
ТАСС: защита Иванова всеми силами пытается отменить его арест
15:54
В Перми за взятки и подделку документов осудили директора учебного центра
15:49
В Екатеринбурге на месте пустыря построят трамвайную линию. Карта
2
15:48
Сотни коренных ямальцев приняли участие в медицинском чекапе
1
15:47
Минобороны отчиталось, как РФ отомстила Украине за атаки на энергообъекты
4
15:46
ВС России освободили населенный пункт под Харьковом
3
15:46
Екатеринбуржцы скупают советские пластинки, мебель и одежду
15:45
«Стены полопались»: курганцы опасаются, что не получат выплаты за разрушенный паводком дом. Фото, видео
15:44
В тюменском магазине продают игрушечную ракету по цене нового айфона. Скрин
15:43
В Перми ввели режим повышенной готовности
15:38
Пашинян прилетел в Москву на встречу с Путиным в отличном настроении. Видео
15:36
Для челябинцев подготовили памятку по оплате коммуналки в дачный сезон
4
15:35
Армия России освободила Кисловку в Харьковской области
1
15:35
Свердловскую узницу нацистского лагеря мать нашла в канаве с трупами
15:34
Власти ХМАО предложили экс-мэра Сургута на пост независимого директора Utair
1
15:34
В Магнитогорске военный осужден за насилие над рядовыми
15:32
Wildberries объяснил, что будет с посылками после закрытия склада в Екатеринбурге
1
15:31
Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней
15:26
Олигарху Коломойскому* из-за обвинения в организации убийства грозит пожизненное
6
15:25
Курганский травматолог с тридцатилетним стажем отметил юбилей
2
15:25
Нефтяникам не удалось опротестовать требования экологов о порче земель
15:20
Звезду «Кривого зеркала» Аскарова госпитализировали, когда он начал задыхаться
2
15:18
Пермские чиновники незаконно рекламировали мыло и прачечную
15:16
В Челябинской области с начала года трудоустроены 400 подростков
15:15
Музей технической миниатюры в Перми переоформил экспозицию на военную
15:15
Путин определил основы в области исторического просвещения россиян
1
15:14
Защита экс-замглавы МО РФ Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
22
15:10
В соцсетях лгут об антипрививочном выступлении на круглом столе в Госдуме
15:07
В центре Тюмени временно уберут выделенные полосы для автобусов. Фото
15:06
Судить замминистра обороны Иванова будут в закрытом режиме
4
15:05
VIP открыли в центре Екатеринбурга уникальный военный памятник. Фото
15:04
Полковник полиции вернулся с СВО и пошел на выборы гордумы Челябинска
15:01
Спор о выплатах за погибшего на СВО сына бросившему отцу попал в эфир НТВ
15:00
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
1
14:56
В центре Москвы прошел мощный снегопад. Видео
5
14:54
В Перми спрос на услуги шашлычника за год вырос в три раза
14:54
У мэра Екатеринбурга появился козырь в борьбе за деньги на парки — письмо из Москвы
14:52
В Тюмени продавец сети магазинов «К&Б» арестован за танцы на дороге
3
14:50
Челябинские силовики пришли в ГИБДД и увезли мигрантов в военкомат. Фото
14:47
Сенатор Ледков наградил медалью экс-губернатора ЯНАО. Видео
14:44
В МЧС выступили с экстренным обращением к свердловчанам на 9 Мая
1
14:41
На участке трассы М-5 в Челябинской области перешли к новому этапу реконструкции. Фото
14:39
Политэлита Нижневартовска возложила цветы к мемориалу в парке Победы. Видео
14:38
В Тюменской области огромные мойки на колесах очистят мусорные контейнеры
4
14:37
Глава Гагаузии Гуцул приедет в Москву на Парад Победы
3
14:35
Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7% к 2027 году
5
14:34
Челябинский боец СВО примет участие в Параде Победы в Москве. Фото
14:31
В Нижневартовске начались подвижки льда на Оби
14:27
Штормовой ветер принесет в Челябинск сильные дожди
1
14:25
В Курган перед 9 Мая приехал ретропаровоз. Фото, видео
14:18
Путин поздравил иностранных лидеров с Днем Победы
4
14:18
В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries, где нашли труп
1
14:17
В Тюменской области начнутся перебои с телевидением. Фото
14:17
Тюменцев зовут работать водителями для топ-менеджеров «Газпрома»
14:16
Покупатель челябинского агрохолдинга выкупил французский бизнес пластиковой тары
14:14
На Ямал привезли огонь с Мамаева кургана
14:13
В Кремле назвали успешной интеграцию в рамках ЕАЭС
14:10
Челябинскую телебашню украсят георгиевской лентой и салютами
14:09
Песков раскрыл подробности отношений Путина и Рошаля
14:05
В Кремле назвали провокацией петицию о введении войск НАТО на Украину
14:03
Кремль отреагировал на «покушение» на Зеленского
1
14:02
Осужденный экс-замглавы курганского УМВД Шамин не смог спрятать от приставов дом
14:00
Путин встретится с Пашиняном
1
14:00
Что сделали курганские власти после замечания президента РФ Путина
8
13:59
В Кургане показали, как будет выглядеть речной порт с плавающим кафе. Фото
11
13:59
Мэрия Екатеринбурге разрешила застройку Березовой рощи в Академическом
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