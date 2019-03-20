Московские депутаты от «Яблока» пытались запретить дорожные реагенты

В Москве представители партии «Яблоко» провели заседание круглого стола по ЖКХ. Главной темой разговора стала проблема с использованием противогололедных реагентов, из-за которых, по их мнению, страдают и горожане, и экология.
Московские муниципальные депутаты от «Яблока» возмутились единолично установленными городским департаментом ЖКХ правилами уборки и захотели, чтобы часть городского бюджета на уборку улиц передали в их распоряжение. По мнению муниципальных депутатов, реагенты, которыми обрабатывают дороги сейчас, опасны для человека, поскольку могут вызывать аллергию и мигрень.
Впрочем, эксперты, приглашенные на дискуссию, сошлись во мнении, что опасения городских депутатов от «Яблока» напрасны. «Реагенты — это вещества, которые изучены вдоль и поперек и применяются во всем мире. В США на дороги высыпают 12 млн тонн солей в год и не дискутируют, вредно это или нет. Надо просто правильно применять реагенты и не пересаливать улицы», — пояснил кандидат химических наук Юрий Орлов.
В итоге гости заседания круглого стола по ЖКХ пришли к выводу, что вместо полного запрета реагентов нужно акцентировать внимание на их правильном использовании и соблюдении нормативов. В заключение экспертная группа предложила создать в Москве обучающие курсы для дворников и провести их совместно с муниципальными депутатами в их округах.