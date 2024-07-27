Банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за нарушение антироссийских санкций

Американский трастовый банк State Street выплатит 7,5 миллиона долларов компенсации правительству США из-за несоблюдения антироссийских санкций. Они посредством штрафа смогут избежать гражданского иска за нарушения с 2016 по 2020 год.
«State Street согласился на досудебное урегулирование возможной гражданской ответственности за 38 очевидных нарушений санкций офиса по контролю за иностранными активами минфина. Финансовый институт согласился за редактирование или перевыпуск счетов-фактур для клиентов, на которых распространялось действие антироссийских санкций», — передает сообщение министерства финансов США издание РИА Новости. Ведомство объясняет сумму компенсации тем, что организация не раскрыла данные о своей незаконной деятельности добровольно.
Ранее URA.RU писало о требовании к банкам от минфина США раскрывать данные о российских активах. Причиной стала возможность конфискации и использования для оказания помощи разрушенной экономике Украины.
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