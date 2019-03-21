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Бездомные в Перми станут клиентами стилистов

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 11:41
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Общественники считают, что акция поможет бездомным встать на путь решения своих проблемФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми пройдет акция «День красоты для бездомных». Организатором ее выступил Центр для людей в беде «Территория передышки». Цель мероприятия — помочь бездомным взглянуть на себя со стороны и поднять самооценку.

Как сообщили «URA.RU» в организации, в акции примут участие четыре стилиста-волонтера. На вопрос о том, как бездомные смогут узнать о «Дне красоты», агентству ответили, что подопечных центра просят рассказывать о мероприятии своим знакомым, находящимся в трудной ситуации.

Мероприятие пройдет 28 марта на улице Луначарского, 130 в Перми. Клиенты «салона» смогут получить новую одежду, сделать стрижку, макияж, маникюр и уход за бородой. Организаторы сообщили, что нуждаются в помощи для проведения акции.

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