Бездомные в Перми станут клиентами стилистов

В Перми пройдет акция «День красоты для бездомных». Организатором ее выступил Центр для людей в беде «Территория передышки». Цель мероприятия — помочь бездомным взглянуть на себя со стороны и поднять самооценку.
Как сообщили «URA.RU» в организации, в акции примут участие четыре стилиста-волонтера. На вопрос о том, как бездомные смогут узнать о «Дне красоты», агентству ответили, что подопечных центра просят рассказывать о мероприятии своим знакомым, находящимся в трудной ситуации.
Мероприятие пройдет 28 марта на улице Луначарского, 130 в Перми. Клиенты «салона» смогут получить новую одежду, сделать стрижку, макияж, маникюр и уход за бородой. Организаторы сообщили, что нуждаются в помощи для проведения акции.