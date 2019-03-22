В ХМАО будут судить вахтовика, подозреваемого в совращении 16 детей

Обвиняемый вступал с детьми в откровенную переписку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские силовики передали в суд дело против жителя Томской области, которого подозревают в совращении 16 малолетних, а также изготовлении и обороте порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом 22 марта «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

«По версии следствия, обвиняемый в период работы в округе вахтовым методом через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой располагал собеседников к общению, входил к ним в доверие, а в дальнейшем заводил темы сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии», — говорится в сообщении ведомства.

В СУ СКР добавили, что от действий обвиняемого пострадали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из разных регионов России, включая Югру и Свердловскую область. «Прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит длительный срок заключения», — добавили в югорском СКР.