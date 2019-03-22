Уральского публициста, осужденного за посты про холокост и Чечню, выпустили на свободу

Дзержинский районный суд Перми освободил общественника и публициста Романа Юшкова, ранее осужденного по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». В 2017 и 2018 годах несколько трудов Юшкова были признаны экстремистскими.
С 2015 года Юшков трижды привлекался к суду за публикацию статей и постов в Интернете. Сначала он получил полтора года условно за экстремистский материал, посвященный убийству десантника чеченским подростком. Спустя два года Юшкова приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за пост, в котором он призывал читателей приобретать товары только «в русских магазинах». Прошлой осенью общественник был обвинен в реабилитации нацизма — по его мнению, общепринятые подсчеты жертв холокоста являются завышенными, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Согласно решению суда от 21 марта, с Юшкова сняты все обвинения. Теперь его адвокат намерен добиваться возврата ранее уплаченного штрафа.
Частично декриминализировать статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» президент РФ Владимир Путин предложил в октябре 2018 года. Соответствующий закон глава государства подписал 28 декабря.