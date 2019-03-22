На Ямале скандального бизнесмена позвали в суд из-за проблем с гостиницей

Компания не выполняла предписания Госсстройнадзора при строительстве гостиницы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Служба Госстройнадзора Ямала подала иск к ООО «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова из-за нарушений при строительстве гостиницы в Новом Уренгое. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Организация привлечена за невыполнение предписаний Госстройнадзора по строящейся гостинице в Новом Уренгое. Служба проверила объект, выдала замечания, а они не устранили их в срок. Теперь будут штрафы. Сама гостиница построена, но из-за того, что по ней очень много замечаний, они все никак не могут ее ввести [в эксплуатацию]», — уточнил собеседник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в картотеке дел окружного арбитражного суда появилось исковое заявление к компании скандально известного бизнесмена Олега Ситникова. Подробностей указано не было. Это не первое обращение в судебные органы с жалобой на компанию. Ранее в арбитражный суд Санкт-Петербурга были поданы иски на 75 млн рублей от властей Ямала по результатам внеплановой проверки, которая нашла следы разлива и стока нефтепродуктов в реки в районе производственных баз корпорации.

Олега Ситникова называли вероятным организатором информационных атак на прокурора Александра Герасименко и бывшего губернатора, а ныне министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина. Также Следственный комитет расследовал уголовные дела по уходу Ситникова от налогов.