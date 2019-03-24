23 марта 2019

Пушков: встреча кандидата в президенты Украины с Медведевым направлена против «безумной политики» Киева

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 00:10
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков ответил на критику Петра ПорошенкоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Москву и его встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым направлена не против страны, а против «безумной политики» действующей украинской власти. Такое заявление в Twitter сделал российский сенатор Алексей Пушков.

«Визит Бойко в Москву направлен не против Украины, как хочет доказать Порошенко, а против той безумной политики разрыва всех связей с Россией, которую проводит киевский режим», — написал Пушков, подчеркнув, что Порошенко зря отождествляет себя с Украиной. «Поддержки 17-18% избирателей для этого недостаточно», — добавил сенатор.

Дмитрий Медведев, как напоминает RT, встретился с Бойко 22 марта. На встрече также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Обсуждали вопросы, касающиеся поставок российского газа.

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