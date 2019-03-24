Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Москву и его встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым направлена не против страны, а против «безумной политики» действующей украинской власти. Такое заявление в Twitter сделал российский сенатор Алексей Пушков.
«Визит Бойко в Москву направлен не против Украины, как хочет доказать Порошенко, а против той безумной политики разрыва всех связей с Россией, которую проводит киевский режим», — написал Пушков, подчеркнув, что Порошенко зря отождествляет себя с Украиной. «Поддержки 17-18% избирателей для этого недостаточно», — добавил сенатор.
Дмитрий Медведев, как напоминает RT, встретился с Бойко 22 марта. На встрече также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Обсуждали вопросы, касающиеся поставок российского газа.