Росстат выяснил, почему россияне заводят второго ребенка

Самой главной причиной, по которой россияне заводят вторых детей, стало желание избежать одиночества у первого ребенка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне рожают второго ребенка, чтобы избежать одиночества у первенца. К таким выводам пришла Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, повлияло на 68,7% женщин и 62,5% мужчин», — сообщает РБК со ссылкой на результаты статистики. Второй по популярности причиной для рождения второго ребенка мужчины называли желание их жен. Также россияне заводят детей, чтобы научить старшего ребенка заботе о своих близких. Не последнюю роль в решении играет и стремление получить государственную поддержку — маткапитал.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о росте возрастной границы у женщин, рожающих первого ребенка. По словам политика, россиянки становятся матерями в первый раз в возрасте 26-35 лет. Голикова заключала, что такая тенденция может привести к сокращению потенциала для рождения последующих детей.