В Югре осужден подросток, который стрелял в полицейского

В Урае (ХМАО) осужден 17-летний подросток, который в продуктовом магазине украл деньги, а потом стрелял из пневматического пистолета в полицейского, пытавшегося его задержать. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного Следственного комитета.
Преступление было совершено в сентябре 2018 года. После кражи личность подростка удалось быстро установить и сотрудник правоохранительных органов отправился к нему домой. «Заметив полицейского, юноша забежал в подъезд, там же через несколько минут он направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет, угрожая выстрелить. После этого подросток закрылся в квартире и с балкона, не прицеливаясь, несколько раз выстрелил в сторону сотрудника полиции», — говорится в сообщении от пресс-службы силового ведомства.
Приговором суда юноша признан виновным сразу по нескольким статьям уголовного кодекса — это кража с незаконным проникновением в помещение, хулиганство, угроза применения насилия в отношении представителя власти. В итоге подросток восемь месяцев проведет в воспитательной колонии.