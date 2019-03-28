27 марта 2019
26 марта 2019

Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» уйдет в отставку. Богданов начинает смену команды

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 15:39
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Дума 27.01.16 Сургут, чиновник, чешет голову
В «Сургутнефтегазе» впервые за много лет отставка в топ-менеджментеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» Валерий Татарчук уйдет в отставку с 1 апреля. Эту информацию «URA.RU» подтвердили несколько источников в компании.

«Татарчук перейдет на пост советника гендиректора Владимира Богданова, а через несколько месяцев окончательно уйдет на пенсию. Кто его заменит — пока неизвестно. Есть данные, что будет абсолютно новый для „Сургутнефтегаза“ человек», — отмечает собеседник, знакомый с положением дел. Он также отмечает, что это может быть первая из череды отставок в топ-менеджменте нефтяной корпорации. В пресс-службе «СНГ» заявили, что не комментируют информацию об отставке Татарчука.

Валерий Татарчук покидает пост заместителя гендиректора «Сургутнефтегаза»
Фото: сайт администрации Сургута

Валерию Татарчуку в феврале 2019 года исполнилось 66 лет. Должность заместителя Богданова он занимает с 1997-го. В компании Татарчук курирует социальные вопросы и подразделения, осуществляющие деятельность по обслуживанию производства компании — так называемые «непрофильные активы» предприятия.

Добавим, в 2016 году контракт с самим Владимиром Богдановым (67 лет) был продлен до мая 2021 года. Ранее «URA.RU» сообщало, что в компании, которая является главным налогоплательщиком ХМАО, появились разговоры о возможном переводе головного офиса предприятия в Санкт-Петербург.

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