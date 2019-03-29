Кремль опроверг, что проект высокоскоростной магистрали закрыт Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию федеральных СМИ, что российский лидер выступил против строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Как сообщил Песков на ежедневном брифинге, прорабатываются разные варианты ВСМ.
Нельзя говорить, что тот или иной вариант получил отказ в пользу какого-то другого, пояснил пресс-секретарь президента: «Работа продолжается. Это многогранный процесс с кумулятивным эффектом для экономики регионов. [Скоропалительно окончательное решение] принимать неверно».
Ранее «Коммерсант» и РБК сообщили, что Владимир Путин не одобрил проект ВСМ Москва — Нижний Новгород, которая должна стать первым участком ВСМ Москва — Казань. Якобы такое решение было принято на встрече президента с вице-премьером Максимом Акимовым, курирующим проект.