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В «Сургутнефтегазе» назначен новый топ-менеджер. Его предшественник был одним из самых влиятельных нефтяников ХМАО

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 09:33
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Клипарты и адресники. Сургут, сургутнефтегаз, богданов владимир
Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов назначил нового заместителяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новым заместителем гендиректора «Сургутнефтегаза» по социальным вопросам назначен Сергей Сидоров, ранее возглавлявший торгово-производственное управление компании. Об этом «URA.RU» рассказали несколько источников.

По словам инсайдеров, Сидоров уже приступил к работе. «С его кандидатурой определились в последний момент. было несколько вариантов, но в итоге гендиректор Владимир Богданов остановился именно на этом варианте», — отмечает один из собеседников, знакомый с ситуацией. Официальное подтверждение этой информации на момент публикации получить не удалось, в приемной пресс-службы «Сургутнефтегаза» сказали, что руководитель структуры Алексей Артеменко на совещании, а кроме него прокомментировать кадровые перестановки никто не может.

Ранее пост заместителя Богданова по социальным вопросам занимал Валерий Татарчук, которому в феврале 2019 года исполнилось 66 лет. Он занимал эту должность с 1997-го. Принято считать, что Татарчук был одним из самых влиятельных топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» наряду с гендиректором Богдановым и другим замом — Михаилом Кириленко. Ранее «URA.RU» сообщало, что в компании, которая является главным налогоплательщиком ХМАО, появились разговоры о возможном переезде головного офиса предприятия в Санкт-Петербург.

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