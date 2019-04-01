Новым заместителем гендиректора «Сургутнефтегаза» по социальным вопросам назначен Сергей Сидоров, ранее возглавлявший торгово-производственное управление компании. Об этом «URA.RU» рассказали несколько источников.
По словам инсайдеров, Сидоров уже приступил к работе. «С его кандидатурой определились в последний момент. было несколько вариантов, но в итоге гендиректор Владимир Богданов остановился именно на этом варианте», — отмечает один из собеседников, знакомый с ситуацией. Официальное подтверждение этой информации на момент публикации получить не удалось, в приемной пресс-службы «Сургутнефтегаза» сказали, что руководитель структуры Алексей Артеменко на совещании, а кроме него прокомментировать кадровые перестановки никто не может.
Ранее пост заместителя Богданова по социальным вопросам занимал Валерий Татарчук, которому в феврале 2019 года исполнилось 66 лет. Он занимал эту должность с 1997-го. Принято считать, что Татарчук был одним из самых влиятельных топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» наряду с гендиректором Богдановым и другим замом — Михаилом Кириленко. Ранее «URA.RU» сообщало, что в компании, которая является главным налогоплательщиком ХМАО, появились разговоры о возможном переезде головного офиса предприятия в Санкт-Петербург.