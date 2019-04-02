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Тюменские энергетики ответили на самые частые вопросы клиентов

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 14:47
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Специалисты компании подвели итоги трех лет работы на юге Тюменской областиФото: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

Компания «СУЭНКО» отмечает трехлетие Центров обслуживания клиентов в малых городах юга Тюменской области. За три года работы восемь специалистов Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска обработали 2800 заявок на подсоединение к электросетям и 10 тысяч раз позвонили потребителям.

«Центры обслуживания в городах были открыты в феврале—марте 2016 года», — сообщает пресс-служба ПАО «СУЭНКО». За время работы специалисты определили самые актуальные вопросы и составили список самой полезной информации.

Чаще всего у клиентов, по словам специалистов, возникают вопросы о том, какие именно документы нужны для технологического присоединения. Всю информацию, сообщают в компании «СУЭНКО», можно получить по телефону 8 800 700 86 72 (2) или на сайте suenco.ru. На сайте также можно оформить заявку онлайн. Также клиенты интересуются, где взять план расположения объекта. «Используйте карту 2ГИС/Яндекс.Карты или другие сервисы и распечатайте в формате А4», — говорят специалисты.

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