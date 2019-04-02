Тюменские энергетики ответили на самые частые вопросы клиентов

Компания «СУЭНКО» отмечает трехлетие Центров обслуживания клиентов в малых городах юга Тюменской области. За три года работы восемь специалистов Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска обработали 2800 заявок на подсоединение к электросетям и 10 тысяч раз позвонили потребителям.
«Центры обслуживания в городах были открыты в феврале—марте 2016 года», — сообщает пресс-служба ПАО «СУЭНКО». За время работы специалисты определили самые актуальные вопросы и составили список самой полезной информации.
Чаще всего у клиентов, по словам специалистов, возникают вопросы о том, какие именно документы нужны для технологического присоединения. Всю информацию, сообщают в компании «СУЭНКО», можно получить по телефону 8 800 700 86 72 (2) или на сайте suenco.ru. На сайте также можно оформить заявку онлайн. Также клиенты интересуются, где взять план расположения объекта. «Используйте карту 2ГИС/Яндекс.Карты или другие сервисы и распечатайте в формате А4», — говорят специалисты.