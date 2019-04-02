На Ямале появились первые претенденты на место в окружном парламенте

Стали известны фамилии некоторых претендентов, которые будут бороться на выборах в Заксобрание Ямала в сентябре. Свое участите в борьбе за единственный вакантный мандат «URA.RU» подтвердили все парламентские партии.
Из собственных источников стало известно, что имя фаворита от «Единой России» может быть озвучено уже до конца месяца. Кандидат выбран, но пока его фамилия держится в секрете. «Сейчас идут процедуры согласования. Поскольку выборы важные, и новый депутат будет представлять в Заксобрании ямальскую столицу, его выдвижение будет согласовываться в том числе и с губернатором Ямала», — рассказали инсайдеры.
Собеседники в ямальском отделении ЛДПР поделились, что рассматривается несколько партийцев. Одним из основных кандидатов на выдвижение является известный в Салехарде бизнесмен и ресторатор Александр Лавренов. Недавно он стал координатором салехардского отделения партии.
Собеседники в ямальском отделении КПРФ рассказали, что на выдвижение рассматривалась кандидатура партийной активистки Людмилы Журавлевой. Пока что она числится членом регионального Избиркома, но планирует сложить с себя эти полномочия, чтобы баллотироваться на выборах.
Лидер справедливороссов Ямала Валерий Степанченко сообщил, что партия подобрала довольно сильного кандидата, но фамилию избранника не раскрыл.
Официально во всех партиях рассказывают, только, что они уже активно готовятся к избирательной кампании, но не подтверждают и не отрицают сообщений инсайдеров. В партиях предлагают подождать официальных сообщений.
Напомним, в Салехарде в сентябре пройдут выборы депутата в региональное Заксобрание. Мандат там освободился после того, как депутат Елена Зленко стала сенатором от Ямала и перешла на работу в Совет Федерации.