Уральский депутат заплатит родителям избитого им школьника

Депутату и учителю сельской школы Рифату Юмакаеву придется выплатить 50 тыс. рублей компенсации избитому им подростку, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Также суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы, на это же время Юмакаеву запретили заниматься педагогической работой.
«Брединский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего педагога местной школы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — добавили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.
В июне 2018 года в поселке Рымникский Брединского района 26-летний Юмакаев избил на улице сына коллеги по школе. Как заявила мать пострадавшего, при этом педагог был пьян. Учитель несколько раз ударил 16-летнего школьника кулаком в лицо, разбив ему очки — впоследствии врачи извлекли из глаза подростка осколок стекла. Также у школьника был диагностирован ушиб мозга.
Травмы признали тяжким вредом здоровью. Учитель-депутат стал фигурантом уголовного дела.