Алексея Текслера (слева) ждут в резиденции полпреда президента Николая Цуканова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая выступит на совещании в Екатеринбурге, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. Мероприятие пройдет при участии полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и замруководителя администрации главы государства Магомедсалама Магомедова.

«Глава региона примет участие в семинаре-совещании „О практике и задачах исполнительных органов государственной власти по реализации стратегии государственной национальной политики“. Алексей Леонидович (Текслер — ред.) выступит с докладом, содержание которого пока не разглашается», — пояснил собеседник.

Формат подобных мероприятий предполагает участие высших должностных лиц УрФО. Главы регионов отчитываются о реализации государственной нацполитики в своих регионах. Для Текслера совещание станет первым опытом такого рода.