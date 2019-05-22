Эксперт: соцопрос в Екатеринбурге станет учебным пособием для Кремля

Часть жителей удивилась площадке для строительства храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Результаты соцопроса по строительству собора Святой Екатерины в Екатеринбурге показали, что в случае проведения разъяснительной работы властями города недовольных строительством храма людей было бы меньше, заявил «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин. По данным ВЦИОМ, 74% горожан назвали парк неудачным местом для строительства. За появление собора на месте парка проголосовали лишь 10% жителей Екатеринбурга.

Если бы не было скандала, то число противников этой точки для строительства собора не было бы таким большим, полагает эксперт. «Теперь это место скандальное и воспринимается как неудачное. То есть 74% набралось только благодаря произошедшим событиям. Важно отметить, что 58% одобряют постройку храма, но в другом месте. То есть количество тех, кто против него, меньше. По сути, людям не понравилось то, что вокруг храма произошел скандал», — сказал он.

Данилин добавил, что большая часть жителей Екатеринбурга была так или иначе в курсе планов властей. «Социологи спрашивали, чье мнение при строительстве собора важно для респондентов. На первом месте оказались историки, следом общественники, а уже потом представители власти и церкви. Получается, основная проблема в том, что несмотря на то что горожан информировали, им никто не объяснил, почему нужно строить храм именно в сквере. Эта разъяснительная работа соответствующим образом не велась, что и привело к конфликту. Информированность была высочайшая, но не хватало убеждения людей и правильного диалога с ними», — полагает он.

По его словам, этот опыт, безусловно, будет учтен всеми заинтересованными лицами. «Сейчас эта история станет одним из важнейших кейсов на рассмотрении конфликтных ситуаций среди политтехнологов, замгубернаторов по внутренней политике и для администрации президента», — заключил Данилин.

В Екатеринбурге 13 мая в сквере у театра драмы начались несанкционированные митинги против строительства храма. По утверждению властей, земля под застройку выделена на законных основаниях. Через несколько дней ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, который предложил провести среди жителей опрос по данной проблеме.