«Справедливая Россия» придумала, как решить конфликт вокруг храма Святой Екатерины

Для разрешения конфликта по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге следует создать специальную структуру («Комитет согласия»). С таким предложением выступили депутаты от свердловского отделения «Справедливой России». Их заявление опубликовано на сайте регионального отделения партии.
«Предлагаем сформировать рабочую группу — городской Комитет согласия, в который должны войти губернатор, его представители, представители всех ветвей власти города, церкви и общественности, включая представителей стороны протеста, а также инициаторов строительства храма», — говорится в заявлении депутатов.
Справедливороссы отметили также, что поддерживают идею проведения опроса или референдума, чтобы прийти к согласию в выборе места для постройки собора. Однако, по мнению депутатов, прежде чем тратить существенные суммы на опрос жителей, следует достичь согласия «с благотворителями строительства относительно перечня мест и условий, предлагаемых к опросу».
Кроме того, члены партии предложили организовать заседание региональных и екатеринбургских депутатов, чтобы выслушать представителей правоохранительных органов о произошедших событиях. Такое заседание справедливороссы считают первостепенным, поскольку необходимо всесторонне оценить факторы, влияющие на ситуацию вокруг строительства храма.