24 мая 2019

«Справедливая Россия» придумала, как решить конфликт вокруг храма Святой Екатерины

Софья Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 17:36
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Беспорядки в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, протест, храм на драме, сквер на драме
Екатеринбуржцы несколько дней активно защищали скверФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Для разрешения конфликта по поводу выбора места для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге следует создать специальную структуру («Комитет согласия»). С таким предложением выступили депутаты от свердловского отделения «Справедливой России». Их заявление опубликовано на сайте регионального отделения партии.

«Предлагаем сформировать рабочую группу — городской Комитет согласия, в который должны войти губернатор, его представители, представители всех ветвей власти города, церкви и общественности, включая представителей стороны протеста, а также инициаторов строительства храма», — говорится в заявлении депутатов.

Справедливороссы отметили также, что поддерживают идею проведения опроса или референдума, чтобы прийти к согласию в выборе места для постройки собора. Однако, по мнению депутатов, прежде чем тратить существенные суммы на опрос жителей, следует достичь согласия «с благотворителями строительства относительно перечня мест и условий, предлагаемых к опросу».

Кроме того, члены партии предложили организовать заседание региональных и екатеринбургских депутатов, чтобы выслушать представителей правоохранительных органов о произошедших событиях. Такое заседание справедливороссы считают первостепенным, поскольку необходимо всесторонне оценить факторы, влияющие на ситуацию вокруг строительства храма.

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