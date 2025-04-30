Места для шашлыков в любую погоду: топ теплых беседок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге оборудованы теплые беседки для шашлыков в любую погоду

30 апреля 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

Теплые беседки можно арендовать минимум на 4 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Непредсказуемая уральская погода может нарушить планы, если компания собирается на шашлык. На такие случаи в Екатеринбурге оборудованы теплые беседки, где можно укрыться от снега или дождя. Подборка самых удобных мест в пределах города на майские праздники — в материале URA.RU. Территория отдыха «Мангал» Малая беседка стоит 800 рублей в час, средняя — 1200 рублей, большая — 1500 рублей, минимальное время аренды — 4 часа. В стоимость входят мангал и растопленный камин с шестью брикетами. Дополнительно можно взять в аренду настольные игры, музыкальную аппаратуру, сыграть в лазертаг, аэрохоккей, настольный футбол или бильярд, на территории есть буфет. «Белкино» В беседках в Уктусском лесопарке есть розетки, стол, лавки, кухонный гарнитур, вода, телевизор, чайник, решетка, шампуры, доска, нож, рядом с домом есть веранда и гриль. Домик рассчитан от 10 до 12 человек, арендовать можно на 4 часа минимум, за час берут от 1100 рублей. На территории есть восемь гриль-домов, очаг для всех посетителей парка, туалеты, раковины для мытья рук, овощей и фруктов, освещаемые дорожки, места для отдыха и охрана. База отдыха «Лебединое озеро» Здесь есть шесть теплых беседок, внутри — горячая и холодная вода, кухонная зона, чайник, мебель, возможна аренда посуды. Пространство может вмещать от 5 до 20 человек. Минимальная аренда — 4 часа, стоимость начинается от 1200 до 2400 рублей за час. Рядом с некоторыми беседками есть баня (4000 рублей за 3 часа) и купель с подогревом (6000 рублей без ограничения времени). Уют-клуб «Тепло» На выбор гостям предлагают малый (8500 рублей), средний (9500 рублей) и большой гриль-домики (10500 рублей), их можно арендовать с 10:00 до 16:00. Минимальное время аренды — от 4 часов. Если беседка нужна вечером, то час обойдется от 2200 до 3000 рублей. Во всех домиках есть телевидение, DVD-центр, гриль-зона, решетка или шампуры, веер для мангала, щипцы для мяса и спички. Пикник-клуб «Здорово» Гриль-домики и беседки расположены среди сосен и можжевельника на берегу озера. Аренда, как и везде, — минимум на 4 часа. Есть пикник-холлы на 12 и 15 человек, большой гриль-хаус — все за 1500 рублей в час, гриль-домик (на 2—6 человек) за 799 рублей. Гостям предоставляют камин с мангалом, решетку, шампуры, внутри есть кухонная зона с посудой, электрическим чайником и холодильником, вода, медиасистема и Wi-Fi. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Непредсказуемая уральская погода может нарушить планы, если компания собирается на шашлык. На такие случаи в Екатеринбурге оборудованы теплые беседки, где можно укрыться от снега или дождя. Подборка самых удобных мест в пределах города на майские праздники — в материале URA.RU. Малая беседка стоит 800 рублей в час, средняя — 1200 рублей, большая — 1500 рублей, минимальное время аренды — 4 часа. В стоимость входят мангал и растопленный камин с шестью брикетами. Дополнительно можно взять в аренду настольные игры, музыкальную аппаратуру, сыграть в лазертаг, аэрохоккей, настольный футбол или бильярд, на территории есть буфет. В беседках в Уктусском лесопарке есть розетки, стол, лавки, кухонный гарнитур, вода, телевизор, чайник, решетка, шампуры, доска, нож, рядом с домом есть веранда и гриль. Домик рассчитан от 10 до 12 человек, арендовать можно на 4 часа минимум, за час берут от 1100 рублей. На территории есть восемь гриль-домов, очаг для всех посетителей парка, туалеты, раковины для мытья рук, овощей и фруктов, освещаемые дорожки, места для отдыха и охрана. Здесь есть шесть теплых беседок, внутри — горячая и холодная вода, кухонная зона, чайник, мебель, возможна аренда посуды. Пространство может вмещать от 5 до 20 человек. Минимальная аренда — 4 часа, стоимость начинается от 1200 до 2400 рублей за час. Рядом с некоторыми беседками есть баня (4000 рублей за 3 часа) и купель с подогревом (6000 рублей без ограничения времени). На выбор гостям предлагают малый (8500 рублей), средний (9500 рублей) и большой гриль-домики (10500 рублей), их можно арендовать с 10:00 до 16:00. Минимальное время аренды — от 4 часов. Если беседка нужна вечером, то час обойдется от 2200 до 3000 рублей. Во всех домиках есть телевидение, DVD-центр, гриль-зона, решетка или шампуры, веер для мангала, щипцы для мяса и спички. Гриль-домики и беседки расположены среди сосен и можжевельника на берегу озера. Аренда, как и везде, — минимум на 4 часа. Есть пикник-холлы на 12 и 15 человек, большой гриль-хаус — все за 1500 рублей в час, гриль-домик (на 2—6 человек) за 799 рублей. Гостям предоставляют камин с мангалом, решетку, шампуры, внутри есть кухонная зона с посудой, электрическим чайником и холодильником, вода, медиасистема и Wi-Fi.