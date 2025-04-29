29 апреля 2025

В годы войны свердловские заводы занимались приписками, но НКВД их прощал

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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, боеприпас, бомба, фаб, опк, stock
Показатели иногда завышали на бумаге, чтобы сохранить зарплату рабочим (архивное фото) Фото:
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В тяжелые годы Великой Отечественной войны оборонные предприятия Урала были вынуждены иногда преувеличивать на бумаге показатели выпущенной продукции, чтобы сохранить зарплату рабочим. Об этих фактах говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая издана в Екатеринбурге в 2025 году и рассказывает без прикрас о жизни свердловчан.

«Невыполнение плановых показателей и приписки продукции были достаточно распространенным явлением. Так, завод №56 уличили в значительных приписках артиллерийских снарядов, завод №46 — патронов. Завод № 183 в июне 1942 года приписал 166 танков при плане в 500, а через два месяца еще 60! В тяжелейших условиях войны при запредельных планах руководители совершали приписки не только ради собственной карьеры, но и для сохранения полноценной зарплаты работников», — говорится в издании.

За работой оборонных предприятий и выпуском продукции внимательно следил НКВД, но даже в органах госбезопасности с пониманием относились к происходящему. «С руководителями, конечно, работали, собирали на них досье „на будущее“, но этим и ограничивались. Кроме того, используя агентурную работу, они [чекисты] знали истинное положение дел на предприятиях и объективные причины, толкавшие руководителей на приписки», — объясняется в книге.

В книге рассказывается о некоторых неизвестных фактах
В книге рассказывается о некоторых неизвестных фактах
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В тяжелые годы Великой Отечественной войны оборонные предприятия Урала были вынуждены иногда преувеличивать на бумаге показатели выпущенной продукции, чтобы сохранить зарплату рабочим. Об этих фактах говорится в книге «Победа. Одна на всех», которая издана в Екатеринбурге в 2025 году и рассказывает без прикрас о жизни свердловчан. «Невыполнение плановых показателей и приписки продукции были достаточно распространенным явлением. Так, завод №56 уличили в значительных приписках артиллерийских снарядов, завод №46 — патронов. Завод № 183 в июне 1942 года приписал 166 танков при плане в 500, а через два месяца еще 60! В тяжелейших условиях войны при запредельных планах руководители совершали приписки не только ради собственной карьеры, но и для сохранения полноценной зарплаты работников», — говорится в издании. За работой оборонных предприятий и выпуском продукции внимательно следил НКВД, но даже в органах госбезопасности с пониманием относились к происходящему. «С руководителями, конечно, работали, собирали на них досье „на будущее“, но этим и ограничивались. Кроме того, используя агентурную работу, они [чекисты] знали истинное положение дел на предприятиях и объективные причины, толкавшие руководителей на приписки», — объясняется в книге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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