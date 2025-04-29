29 апреля 2025

Студенты в Екатеринбурге лишились традиционного шествия

В УрФУ отменили традиционное шествие к памятнику Попова в День радио
© Служба новостей «URA.RU»
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Очное шествие студентов отменили, но часть мероприятий пройдет онлайн
Очное шествие студентов отменили, но часть мероприятий пройдет онлайн Фото:

В Екатеринбурге отменили традиционное шествие студентов Уральского федерального университета к памятнику Александру Попову в День радио. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Часть событий по традиции, заложенной в пандемию коронавируса, пройдут онлайн», — уточнили организаторы. При этом студенты ранним утром 7 мая пойдут мыть памятник Попову, а днем их ждет фестиваль на внутреннем дворе корпуса ИРИТ-РТФ.

В прошлые годы сотни студентов, преподавателей и выпускников радиофака выходили на улицу в День радио. Они проходили от здания института до памятника основателю радио Попову, а завершались концертами и салютом.

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В Екатеринбурге отменили традиционное шествие студентов Уральского федерального университета к памятнику Александру Попову в День радио. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Часть событий по традиции, заложенной в пандемию коронавируса, пройдут онлайн», — уточнили организаторы. При этом студенты ранним утром 7 мая пойдут мыть памятник Попову, а днем их ждет фестиваль на внутреннем дворе корпуса ИРИТ-РТФ. В прошлые годы сотни студентов, преподавателей и выпускников радиофака выходили на улицу в День радио. Они проходили от здания института до памятника основателю радио Попову, а завершались концертами и салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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