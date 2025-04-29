В Екатеринбурге покажут захваченную технику НАТО: афиша на 1 Мая

В 2025 году 1 Мая в Екатеринбурге пройдет без традиционных демонстраций, но горожане смогут побывать на митинг-концерте, посмотреть на выставку трофейной техники и парусные регаты. Подробнее о предстоящих событиях — в материале URA.RU.
Митинг-концерт
На стадионе «Екатеринбург Арена» устроят митинг, где соберется около 5 тысяч человек. Запланированы выступления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, председателя законодательного собрания Людмилы Бабушкиной и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Участники увидят на больших экранах видеоролики о работе профсоюзных организаций, после митинга пройдет концерт Театра эстрады и победителей конкурса рабочей песни. Начало в 10:00.
Прием лучших работников
Врио губернатора Денис Паслер проведет личный прием, посвященный Дню весны и труда. Планируется, что глава региона вручит награды 100 лучшим работникам предприятий и организаций области.
Выставка трофейной техники стран НАТО
В фан-зоне парка Маяковского пройдет выставка «Сила в правде — гордость и Победа». Горожане увидят 28 единиц техники, произведенной в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. Среди экспонатов будут танки Abrams, БМП Bradley и Marder, бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал» и другие, все экспонаты привезены из зоны спецоперации. На торжественном открытии 1 мая выступит Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа и рок-группа «Павильон». Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 до 10 мая, вход бесплатный.
«Кубок Уральских озер»
Крупнейшая серия парусных регат на яхтах пройдет на акватории городского пруда. В гонках профессиональные спортсмены, бизнесмены и любители. 1 мая пройдет тренировка, с 12:00 до 13:30 — 1 сессия, с 13:30 до 15:00 — 2 сессия, с 15:00 до 16:30 — 3 сессия. Гоночная деревня расположится на пристани напротив здания по адресу: ул. Горького, 17.
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