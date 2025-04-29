29 апреля 2025

В Екатеринбурге сохранится прохладная погода с осадками

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплая погода вернется в Екатеринбург только на следующей неделе
Теплая погода вернется в Екатеринбург только на следующей неделе Фото:

В Екатеринбурге в последний день апреля ожидается прохладная погода. Из-за циклона в город придут осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Чем дальше на север и на запад, тем более выражено влияние циклона: в центральных северных и западных районах области ожидаются дожди, правда преимущественно небольшие», — говорится в прогнозе. В это время на юге Урала ожидается потепление.

30 апреля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Уже вечером пройдет дождь. Ночью температура будет 2-4 градуса, а днем воздух прогреется до 13. При этом ветер будет в районе восьми метров в секунду.

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В Екатеринбурге в последний день апреля ожидается прохладная погода. Из-за циклона в город придут осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Чем дальше на север и на запад, тем более выражено влияние циклона: в центральных северных и западных районах области ожидаются дожди, правда преимущественно небольшие», — говорится в прогнозе. В это время на юге Урала ожидается потепление. 30 апреля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Уже вечером пройдет дождь. Ночью температура будет 2-4 градуса, а днем воздух прогреется до 13. При этом ветер будет в районе восьми метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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