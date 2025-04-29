В Екатеринбурге сохранится прохладная погода с осадками

В Екатеринбурге в последний день апреля ожидается прохладная погода. Из-за циклона в город придут осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Чем дальше на север и на запад, тем более выражено влияние циклона: в центральных северных и западных районах области ожидаются дожди, правда преимущественно небольшие», — говорится в прогнозе. В это время на юге Урала ожидается потепление.
30 апреля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Уже вечером пройдет дождь. Ночью температура будет 2-4 градуса, а днем воздух прогреется до 13. При этом ветер будет в районе восьми метров в секунду.
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