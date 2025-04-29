Пять свердловских школьников выступят на шоу «Умницы и умники» в Москве

Свердловские школьники приняли участие в региональном туре телепрограммы «Умницы и умники», который проходил в Екатеринбурге в Доме Севастьянова. По его итогам представлять регион в Москву отправятся пять учеников. Поехать на съемки им поможет благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда.
Открыл финал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Хорошо помню, как сам в школьные годы с большим интересом смотрел эту программу и искренне завидовал ее участникам: ребятам, которые легко отвечали на самые каверзные вопросы, свободно оперировали историческими фактами, датами, событиями. Конечно, за всей этой легкостью стоит огромный труд, настойчивость, стремление к новым знаниям, умение их систематизировать», — поделился он.
Победителями регионального этапа стали Максим Легкий из Екатеринбурга, Вероника Бабукова из Камышлова и Савва Кулиш из Екатеринбургского суворовского училища. Помимо этого, в качестве призеров выделили Полину Панову из Камышлова и Марию Кочегарову из Режа. Все 5 участников получили вознаграждение от 50 до 100 тыс. рублей от основателя благотворительного фонда «Эмпатия», акционера корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова.
«Я очень доволен финалом. Хочется, чтобы как всегда хотя бы один свердловский победитель выиграл потом у меня в финале и стал студентом или студенткой МГИМО, как и положено для участников из Свердловской области», — похвалил свердловских школьников бессменный ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.
Победители и призеры без дополнительных испытаний смогут бесплатно поехать на съемки всероссийской телевизионной олимпиады в Москву этой осенью. Свердловчане, поступившие по результатам игры в МГИМО или любой свердловский вуз, будут получать специальную стипендию от фонда «Эмпатия» в течение первого учебного года.
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