В поселке Черноисточинск (Свердловская область) на старинном заводе в бывших кузнечных цехах 1860-х годов постройки строители во время ремонта нашли уникальную советскую мозаику из картона. Об этом URA.RU рассказала руководитель креативного кластера, организатор фестиваля «Веселые холмы» Елена Кирилюк.
«В здании сейчас ведутся работы для организации просторного коворкинга для ремесленников, и мы получили доступ к рисунку, который был скрыт многие десятилетия. Советская мозаика — отражение пропаганды и одновременно революционное искусство своего времени, достигшее расцвета в 1970–80-е годы. Эти масштабные панно создавались долго и трудоемко: сначала эскиз, потом картон в полный размер, выбор цвета, наклеивание деталей и монтаж на подготовленную поверхность стены», — поделилась Кирилюк.
По словам представителей кластера, мозаика может быть частью культурного наследия, которое когда-то украшало стены этого здания. Сейчас будет решаться вопрос, как поступить с неожиданной находкой.
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