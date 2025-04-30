Свердловский полицейский избил задержанного

В Свердловской области бывшего командира ППС будут судить за избиение мужчины при задержании. Дело по статье о превышении должностных полномочий будет рассматривать Первоуральский райсуд, сообщили в пресс-службе судов региона.
Ночью 8 июля 2024-го полицейские доставили пьяного жителя Первоуральска в отделение в наручниках, чтобы оформить протокол. В отделе мужчина стал ругаться и материть полицейских из-за несогласия с задержанием, из-за чего сотрудник ППС стал избивать его.
«Командир отделения не менее трех раз ударил его кулаками по голове и не менее четырех раз — по шеe и туловищу, а затем сбросил со скамейки на пол», — говорится в сообщении. Сейчас экс-командир обвиняется по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).
«Вскоре после инцидента должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. А два его непосредственных руководителя по итогам проведенной служебной проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личностным составом», — рассказал URA.RU глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
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