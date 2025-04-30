Свердловчане планируют провести майские праздники в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы бронируют домики и беседки для шашлыков на майские выходные
Туристы бронируют домики и беседки для шашлыков на майские выходные Фото:

Жители Свердловской области выбирают Пермский край для отдыха в майские праздники. Они бронируют домики и беседки для шашлыков в туристических местах региона. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «МегаФон».

«В этом году жители Пермского края активно интересуются возможностью с комфортом пожарить шашлыки недалеко от берега Камы. Помимо пермяков, отдых в гриль-домиках в живописных местах Пермского края рассматривают жители Свердловской области. Не смущают расстояния и туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и даже Новосибирска», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, трафик на сайты бронирования домиков и беседок для шашлыков во второй половине апреля увеличился на 41% по сравнению с началом месяца. Жители Прикамья все чаще выбирают закрытые домики и беседки, чтобы не зависеть от погодных условий и гарантировать себе комфортный отдых даже в дождливые дни.

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Жители Свердловской области выбирают Пермский край для отдыха в майские праздники. Они бронируют домики и беседки для шашлыков в туристических местах региона. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании «МегаФон». «В этом году жители Пермского края активно интересуются возможностью с комфортом пожарить шашлыки недалеко от берега Камы. Помимо пермяков, отдых в гриль-домиках в живописных местах Пермского края рассматривают жители Свердловской области. Не смущают расстояния и туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и даже Новосибирска», — говорится в сообщении. По данным аналитиков, трафик на сайты бронирования домиков и беседок для шашлыков во второй половине апреля увеличился на 41% по сравнению с началом месяца. Жители Прикамья все чаще выбирают закрытые домики и беседки, чтобы не зависеть от погодных условий и гарантировать себе комфортный отдых даже в дождливые дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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