Следователи Уральского управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку в связи с ЧП Boeing 737 авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Сургута в таджикский Худжанд, однако из-за сработки датчиков был вынужден вернуться в пункт назначения и несколько часов кружить над городом, сбрасывая топливо.
«Опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта города Сургут, допустивший воздушное судно к полёту, диспетчерский состав аэропорта, запрошены документы на воздушное судно, сведения о квалификации пилотного состава, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.
Самолет вылетел из аэропорта Сургута в 18 часов 45 минут по местному времени. После набора высоты в лайнере сработал датчик стабилизатора. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. В 21 час 35 минут лайнер совершил посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.