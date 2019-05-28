Губернатор Югры Наталья Комарова планирует ряд показательных отставок во время своей прямой линии. Об этом «URA.RU» сообщили источники в профильных департаментах югорского правительства.
По словам собеседника агентства, Комарова лично просматривала все отправленные ей вопросы и некоторые из них стали поводом для будущих отставок. «После полученных вопросов Комарова задумалась о профпригодности ряда руководителей муниципальных учреждений региона. Дала директорам профильных департаментов ХМАО проверить их, но результаты проверки были неутешительными. Кого именно будет касаться публичная экзекуция, не знаю. Но будет жарко», — резюмирует инсайдер.
В департаменте общественных и внешних связей информацию источников не комментируют, однако рассказали о темах, которые больше всего заинтересовали югорчан. «Топ тем, по которым жители хотят получить ответ губернатора, — обеспечение жильем, качество услуг ЖКХ и вопросы управления многоквартирными домами, а также переход на новую систему обращения с ТКО. Волнуют жителей и льготы для отдельных категорий жителей, вопросы, связанные с трудовыми отношениями, темы охраны окружающей среды, строительства объектов здравоохранения, благоустройства и ремонта дорог», — говорится в сообщении депсвязей.
Одной из особенностей формата прямой линии в этом году можно считать присутствие в студии гостей. Ими станут авторы самых актуальных вопросов, а также общественники. «Каждый житель, задавший вопрос на прямую линии, обязательно получит ответ», — добавили в югорском депсвязей.
Прямая линия Комаровой пройдет 30 мая. На связи с основной студией будут главы муниципальных образований, а также руководители департаментов и заместители главы региона.