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Губернатор Югры готовит публичные отставки во время прямой линии. «Будет жарко!»

Джаван Керимов
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 08:49
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., комарова наталья
У губернатора Натальи Комаровой есть серьезные претензии к директорам муниципальных учрежденийФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует ряд показательных отставок во время своей прямой линии. Об этом «URA.RU» сообщили источники в профильных департаментах югорского правительства.

По словам собеседника агентства, Комарова лично просматривала все отправленные ей вопросы и некоторые из них стали поводом для будущих отставок. «После полученных вопросов Комарова задумалась о профпригодности ряда руководителей муниципальных учреждений региона. Дала директорам профильных департаментов ХМАО проверить их, но результаты проверки были неутешительными. Кого именно будет касаться публичная экзекуция, не знаю. Но будет жарко», — резюмирует инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей информацию источников не комментируют, однако рассказали о темах, которые больше всего заинтересовали югорчан. «Топ тем, по которым жители хотят получить ответ губернатора, — обеспечение жильем, качество услуг ЖКХ и вопросы управления многоквартирными домами, а также переход на новую систему обращения с ТКО. Волнуют жителей и льготы для отдельных категорий жителей, вопросы, связанные с трудовыми отношениями, темы охраны окружающей среды, строительства объектов здравоохранения, благоустройства и ремонта дорог», — говорится в сообщении депсвязей.

Одной из особенностей формата прямой линии в этом году можно считать присутствие в студии гостей. Ими станут авторы самых актуальных вопросов, а также общественники. «Каждый житель, задавший вопрос на прямую линии, обязательно получит ответ», — добавили в югорском депсвязей.

Прямая линия Комаровой пройдет 30 мая. На связи с основной студией будут главы муниципальных образований, а также руководители департаментов и заместители главы региона.

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