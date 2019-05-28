Таисия Скоморохова прошла «слепые прослушиваниях» на украинском детском «Голосе» Фото: скриншот, YouTube

Жителей Украины восхитило выступление юной россиянки в национальной версии песенного конкурса «Голос. Дети». Таисия Скоморохова из Москвы на «слепых прослушиваниях» исполнила композицию Тины Тернер Simply The Best. Пользователи YouTube оценили артистичность и вокальные данные девочки.

Премьера нового сезона шоу «Голос. Дети» состоялось на украинском телеканале «1+1». С первых секунд россиянка впечатлила жюри и в итоге попала в команду наставников из группы «Время и Стекло».

«Крутая малышка, сплошная энергия», — отметила Яна Горная. «Чудо в перьях! Волшебная девчонка!» — написала Oksana Oki-sun. «Ребенок без комплексов, это круто», — заметила Сабина Лазутченко. «А мне понравилось! Интересно просто даже наблюдать за ней на сцене!» — подчеркнул Андрей Бараболин.

Нашлись и те, кого возмутил тот факт, что в украинском шоу выступила россиянка, пишет агентство Nation News. «Это талант России, а не Украины, если вы не знали», — заметила Диана Виноградова. На момент публикации материала ролик с выступлением Скомороховой посмотрели свыше 116 тысяч раз.

Ранее в шестом сезоне российского вокального конкурса «Голос. Дети» произошел скандал, напоминает «Национальная служба новостей». Многих возмутило то, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Расследование показало, что в ходе голосования была зафиксирована накрутка голосов. Результаты состязания были обнулены, а гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу всех финалистов.