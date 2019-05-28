Губернатор Текслер и мэр Елистратов решили судьбу главного дорожника Челябинска

Владимир Елистратов (слева) и Алексей Текслер (справа) сошлись на щадящем сценарии кадровых перестановок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления дорожного строительства администрации Челябинска Александр Шабалин в ближайшее время покинет свой пост. Однако чиновнику, увольнения которого потребовал глава региона Алексей Текслер, подыщут достойную работу. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве области.

«Шабалин в известной мере стал жертвой обстоятельств. К тому же он человек в возрасте, 1966 года рождения. Поэтому ему помогут найти достойную работу», — сообщил собеседник об итогах встречи мэра Челябинска Владимира Елистратова с главой области. Накануне градоначальник заявил, что судьба Шабалина решится именно после этого разговора. Останется ли Шабалин на муниципальной службе, уйдет в один из МУПов или в бизнес — пока неизвестно, добавил источник. Глава Челябинска отказался от комментариев.

Новый губернатор области потребовал подыскать Шабалину «менее ответственную работу» во время инспекции улиц Челябинска 24 мая. Текслеру не понравилось состояние тротуаров и вызвавший резкие протесты горожан план реконструкции улицы Дарвина, а также неспособность городских чиновников отыграть почти миллиардный аукцион на ремонт дорог в соответствии с требованиями ФАС. На вопрос о причинах главный дорожник Челябинска смог лишь ответить: «Так получилось». После чего и был отстранен от работы.

Пост начальника управления дорожного хозяйства мэрии Челябинска Александр Шабалин занял в 2008 году. До этого он возглавлял МУП «Городская техническая инспекция», контролировал сферу дорожного и капитального строительства, благоустройства и санитарного состояния областного центра.