Путин пошел на радикальные меры из-за лесных пожаров в Сибири

К тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке подключится Министерство обороны РФ. Такое распоряжение дал военному ведомству президент России Владимир Путин.
«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы Кремля. Кроме того, Путин дал указание до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области, уточняет RT.
31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принятия срочных оперативных мер по тушению лесных пожаров в Сибири от регионов и федерального центра. В Сибирь контролировать ситуацию с пожарами отправился глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
Крупные лесные пожары, по данным на конец июля, зафиксированы в десяти регионах. В пяти субъектах РФ введен режим ЧС. В ближайшее время дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске.
Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании студенческого дискуссионного клуба «Диалог на равных» на молодежном форуме «Бирюса-2019» публично заявил, что лесные пожары — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно». На это заявление главы региона жестко отреагировали в МЧС.