«Первый канал» отчитался о многомиллиардных убытках

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель среди российских федеральных телеканалов. Об этом свидетельствует отчетность «Первого» по бухгалтерскому учету.
«По сравнению с 2017 годом чистый убыток „Первого канала“ вырос в четыре раза», — приводит РБК данные базы СПАРК. Несмотря на это, вещатель сумел сделать в прошлом году наибольшую выручку: он заработал более 32,8 миллиарда рублей. Идущая на втором месте ВГТРК заработала чуть меньше — 32,4 миллиарда рублей.
В ноябре 2018 года аудиторы, проводившие оценку экономики «Первого канала», выяснили, что для продолжения вещания российским властям придется ежегодно выделять каналу не менее 6,5 миллиарда рублей до 2021 года. Гендиректор «Первого» Константин Эрнст обращался с соответствующей просьбой в правительство.