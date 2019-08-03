Россиян предупредили об опасности отдыха в тропических странах

Российских туристов, которые собираются в страны с экваториально-тропическим климатом, предупредили об опасности местных инфекций и паразитов. С предупреждением выступил Роспотребнадзор.
Согласно документу, опубликованному на сайте надзорного ведомства, опасность подстерегает тех, кто отправляется в страны Евразии, Африки, Южной Америки, Океании, где «теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов». «Инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем», — предупреждает Роспотребнадзор.
Санитарные врачи советуют неукоснительно соблюдать меры предосторожности: употреблять только знакомую еду, пить только гарантированно безопасную воду, продукты покупать в магазинах, тщательно следить за чистотой рук, использовать защиту от насекомых. Планируя путешествие в такую страну, следует поставить все необходимые прививки. Также нужно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране.