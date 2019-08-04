Сибирские паводки добрались до Прикамья

Из-за сильных дождей МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в Нытвенском районе Пермского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«В связи с переувлажнением почвы на территории Нытвенского муниципального района введен режим «Чрезвычайная ситуация», — говорится в обращении ведомства.
Также МЧС ввело режим «Повышенной готовности» на территории 20 пермских городов и сел. В список входят Пермь, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Чайковский, Гаинский, Чусовской, Еловский, Ильинский, Сивинский, Кудымкарский, Кишертский, Очерский, Верещагинский, Октябрьский, Уинский, Юсьвенский, Частинский и Добрянский.
Представители ведомства уточнили журналистам ТАСС, что дожди затопили только сельскохозяйственные поля: жилые дома целы и невредимы. Сельскохозяйственные компании рискуют лишиться определенного количества урожая из-за грядущих дождей, уточнил глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов.
Ранее в Иркутской области произошло наводнение. В нем погибли 25 человек. 11 тысяч жилых домов были затоплены.