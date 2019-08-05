Пилота сняли с рейса из Югры в Анталью и задержали самолет на семь часов

Рейс авиакомпании Azur Air из Сургута в турецкую Анталью задержан на семь часов из-за того, что командир экипажа не прошел медицинскую комиссию. Командира воздушного судна не допустили к рейсу из-за болезни.
«Пилот снят с рейса по болезни. Перед выполнением рейса экипаж всегда проходит медкомиссию, но, к сожалению, не смог у нас командир полететь. Вылет задержан, теперь ждем резервного командира экипажа», — цитирует ТАСС заявление авиаперевозчика.
Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, лайнер Azur Air должен был вылететь в Анталью в 05:40 часов по местному времени. Рейс задержан до 12:30.
Это уже не первое ЧП, происходящее летом с самолетами этой авиакомпании. Как писало «URA.RU», в конце июля пассажирский Boeing авиакомпании Azur Air, следовавший из Антальи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Экипаж авиалайнера объявил о чрезвычайной ситуации и был вынужден развернуть борт обратно по направлению к турецкому аэропорту.
В июне рейс Azur Air из Новосибирска в Паттайю (Таиланд) был задержан из-за недовольства пассажиров. Перед вылетом во время работы двигателей система дала сбой. В связи с этим 15 пассажиров отказались лететь этим рейсом.