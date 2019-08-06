В России ужесточено наказание для водителей, не пропустивших машину скорой помощи

За непропуск машины скорой помощи водителя могут на год лишить прав Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Закон об ужесточении штрафов для водителей, не пропустивших машину скорой помощи, вступил в силу. С 6 августа водителей будут жестче наказывать за это.

«Штраф за отказ пропустить скорую на дороге увеличился до 5 тысяч, а срок лишения водительских прав будет составлять от трёх месяцев до года», — говорится в документе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее водителя, помешавшего машине скорой помощи, могли оштрафовать на 500 рублей и лишить прав максимум на 3 месяца.

Помимо этого, в уголовный кодекс была введена норма, согласно которой помеха деятельности медработников, которая привела к тяжкому вреду здоровью пациента, будет караться лишением свободы на два года, принудительными работами или денежным взысканием до 80 тысяч рублей. Если пациент не выжил, срок может составить четыре года.