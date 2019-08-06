Внук Примакова ответил генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма

События весны 2014 года, когда Крымский полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ, — в первую очередь восстановление исторической справедливости, а не следствие борьбы держав. Об этом «URA.RU» заявил внук бывшего премьер-министра России и главы МИД РФ Евгения Примакова, депутат Госдумы Евгений Примаков.
«Да, мы видим борьбу великих держав, мы неоднократно говорили об американском присутствии на Майдане. И мы понимаем, что возвращение Крыма и однозначное выражение воли населения полуострова жить в России произошли по причине Майдана. Но мы все-таки обращаем внимание на то, что Крым населяли в основном люди русские или русскоязычные», — сказал Примаков.
По его словам, жители Крыма, несмотря на то, что являлись гражданами Украины, «так или иначе связывали себя с Россией». «События весны 2014 года — некое восстановление исторической справедливости. Так что все точки зрения возможны, но нашу мы всегда считаем самой правильной», — добавил депутат.
Как писало «URA.RU», ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к РФ в марте 2014 года — следствие усиления «конкуренции между великими державами», а также назвал этот процесс «незаконной аннексией». В ответ экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что слова Столтенберга — проявление «комплекса неполноценности».