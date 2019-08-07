Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

О причинах иска к Киркорову ничего неизвестно
Комбинат питания «Кремлевский» обратился с иском к певцу Филиппу Киркорову. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы.
Иск был зарегистрирован 1 августа и находится на рассмотрении в первой инстанции. Представитель комбината питания «Кремлевский» в разговоре с журналистом «URA.RU» отказался комментировать ситуацию и раскрывать причину претензий к артисту. Получить комментарий от Киркорова и его представителей не удалось.
Комбинат питания «Кремлевский» — это бюджетное предприятие, обслуживающее различные мероприятия и приемы, проводимые федеральными органами власти РФ. Кроме того, комбинат занимается организацией питания для сотрудников Администрации Президента РФ.