15 августа 2019

Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация доклада Андрея Манойло
Дональд Трамп уверен, что сможет манипулировать КитаемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Торговая война США с Китаем будет короткой, заявил президент Америки Дональд Трамп. По его мнению, Пекин находится в зависимом положении от Вашингтона, у которого в запасе «еще много возможностей» для воздействия на КНР.

«Чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы. У меня есть ощущение, что она [торговая война] будет достаточно короткой», — приводит ТАСС слова главы США.

Трамп анонсировал, что вскоре у него состоится телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Также на сентябрь запланирован очередной раунд переговоров между США и Китаем.

Торговая война между двумя странами длится второй год. Государства вводят пошлины для товаров ввозимых в их страны. Ранее Трамп заявлял, что сборы с китайских товаров принесли экономике США 60 млрд долларов, уточняет RT.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...