Трамп заявил, что торговая война с Китаем будет короткой

Торговая война США с Китаем будет короткой, заявил президент Америки Дональд Трамп. По его мнению, Пекин находится в зависимом положении от Вашингтона, у которого в запасе «еще много возможностей» для воздействия на КНР.
«Чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы. У меня есть ощущение, что она [торговая война] будет достаточно короткой», — приводит ТАСС слова главы США.
Трамп анонсировал, что вскоре у него состоится телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Также на сентябрь запланирован очередной раунд переговоров между США и Китаем.
Торговая война между двумя странами длится второй год. Государства вводят пошлины для товаров ввозимых в их страны. Ранее Трамп заявлял, что сборы с китайских товаров принесли экономике США 60 млрд долларов, уточняет RT.