Захарова ответила США на слова о «краже» Россией гиперзвукового оружия

Вашингтон украл у Москвы дипломатические здания по всей территории США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла американские технологии гиперзвукового оружия.
«Я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле», — передает
Своим подписчикам Захарова предложила посчитать, сколько и какие технологий «украли США у разных стран мира». Она попросила присылать ей интересные исторические факты.
Ранее Болтон в интервью радиостанции «Голос Америки» обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия. Журналисты попросили его прокомментировать взрыв на военном полигоне под Архангельском. Он пояснил, что трагедия — это свидетельство о создании Россией новых способов доставки ядерного оружия, и такие технологии якобы были украдены у США.
В августе 2017 года американские власти потребовали прекратить деятельность некоторых дипломатических объектов России на территории Штатов. В марте 2018 года из США выслали 60 дипломатов РФ.