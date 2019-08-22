Бывшая сотрудница интерната в Прикамье рассказала, как обворовывают стариков

Возможные хищения со счетов подопечных в доме-интернате могли длиться годами Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Как минимум половина снимаемых средств со счетов подопечных одного из домов-интернатов Кизеловского угольного бассейна (Пермский край) похищалась. Об этом «URA.RU» заявила бывшая сотрудница учреждения Елена. С ней согласна и родственница одного из постояльцев.

«Воровство, коррупция, кражи. Он [руководитель дома-интерната] снимал деньги со счетов проживающих. Деньги снимали каждый месяц, они миллионами снимали», — пояснила «URA.RU» Елена. Она рассказала, что работала в учреждении кастеляншей и являлась материально-ответственным лицом. «Например, тот же „Lenore“ (кондиционер для белья — прим. ред.), который стоит в магазине 400 рублей, интернат приобретал за 660-700 рублей», — рассказала женщина.

Также была завышена стоимость штор, рассказала «URA.RU» родственница одного из подопечных. «Вместо 1500-2000 рублей их купили за 8000 рублей. Этот и другие факты мы озвучили учредителям дома-интерната», — пояснила женщина. Однако вместо того, чтобы проверить факты, сообщила она, сотрудники ведомства начали кричать и узнавать, кто «слил» информацию. Сообщается, что возможные хищения длились годами и общая их сумма составляет десятки миллионов рублей.

В самом интернате от комментариев отказались, сообщив «URA.RU», что данная информация не соответствует действительности. Агентство попросило прокуратуру края проверить изложенные факты.