В Пермском крае повысят размер выплаты за рождение ребенка женам участников СВО

В Прикамье вырастет размер единовременной выплаты при рождении ребенка. Но это коснется только студенток и жен участников СВО. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент.
«В случае его принятия, размер выплаты составит 140 154 рубля. Сейчас он составляет 134 650 рублей», — сообщает telegram-канал Законодательного собрания Пермского края.
Действующую единовременную выплату для данных категорий рожениц ввели в регионе в январе 2025 года. Новый законопроект, который увеличит ее размер, намерены рассмотреть на заседании в марте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.
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