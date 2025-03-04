В Пермском крае повысят размер выплаты за рождение ребенка женам участников СВО

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Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят на заседании в марте
Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят на заседании в марте Фото:

В Прикамье вырастет размер единовременной выплаты при рождении ребенка. Но это коснется только студенток и жен участников СВО. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент.

«В случае его принятия, размер выплаты составит 140 154 рубля. Сейчас он составляет 134 650 рублей», — сообщает telegram-канал Законодательного собрания Пермского края.

Действующую единовременную выплату для данных категорий рожениц ввели в регионе в январе 2025 года. Новый законопроект, который увеличит ее размер, намерены рассмотреть на заседании в марте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.

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В Прикамье вырастет размер единовременной выплаты при рождении ребенка. Но это коснется только студенток и жен участников СВО. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент. «В случае его принятия, размер выплаты составит 140 154 рубля. Сейчас он составляет 134 650 рублей», — сообщает telegram-канал Законодательного собрания Пермского края. Действующую единовременную выплату для данных категорий рожениц ввели в регионе в январе 2025 года. Новый законопроект, который увеличит ее размер, намерены рассмотреть на заседании в марте. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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