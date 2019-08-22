На Урале полицейских обвинили в изнасиловании женщины прямо в патрульной машине

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, которых обвиняют в групповом изнасиловании женщины прямо в патрульном автомобиле. Следственное управление СКР обратилось в суд с ходатайством об их аресте.
По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года. Трое полицейских находились в служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по городу Екатеринбургу около здания по улице Чайковского. «Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». В ГУ МВД по Свердловской области не комментируют задержание своих сотрудников. Пресс-служба МВД России сообщает, что в Екатеринбург из Москвы едет комиссия управления собственной безопасности.